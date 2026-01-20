Maxi Fuentes denuncia a Pilar Cox por acoso, cuestionando su testimonio sobre Julio Iglesias y revelando su propia experiencia

Recientes denuncias han sacudido el mundo del espectáculo, centrándose en el cantante español Julio Iglesias y presuntos abusos sexuales en su contra. En este contexto, la exanimadora Pilar Cox compartió su experiencia en el programa “Primer Plano”, donde relató un episodio ocurrido en la década de 1990, en el que Iglesias la habría besado sin su consentimiento, lo que, según ella, le causó un profundo impacto emocional. Cox expresó que lloró “por lo menos una media hora, o más” tras el incidente.

Mientras su testimonio se transmitía en televisión, las redes sociales comenzaron a agitarse con una respuesta que cuestionaba la veracidad de su relato. Maxi Fuentes, estilista y trabajador del ámbito televisivo, utilizó su cuenta de Instagram para compartir una experiencia personal con Cox, a quien acusó de ser una “víctima doble estándar” y la señaló como acosadora. Fuentes afirmó haber presenciado conductas inapropiadas por parte de Cox, indicando que en 2016, cuando trabajaba como maquilladora para ella, vivió un episodio en el que Cox lo habría agredido físicamente.

En su publicación, Fuentes relató: “Me pega un agarrón. Me agarra mis partes privadas con mucha fuerza”, añadiendo que Cox le habría preguntado: “¿Estás seguro que no te gustaría probar?” A pesar de no haber presentado una denuncia en su momento, Fuentes expresó que no se sintió traumatizado, pero cuestionó la postura actual de Cox sobre los abusos, afirmando: “Ahora aparece diciendo que le cargan los abusos, cuando ella anda haciendo exactamente lo mismo”.

Fuentes también mencionó que se sintió “violentado” por Cox y que nunca recibió una disculpa de su parte, concluyendo que se sintió “igualmente abusado” por ella. Hasta el momento, Pilar Cox no ha respondido públicamente a estas acusaciones, lo que ha generado un intenso debate en las redes sociales y en los medios de comunicación sobre el tema del acoso y los abusos en el ámbito del espectáculo.