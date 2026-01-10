Andrés Caniulef: La conmovedora última entrevista del periodista que dejó huella en Tevex antes de su repentina muerte

El periodista Andrés Caniulef falleció este viernes a los 48 años debido a un paro cardíaco, tras haber trabajado normalmente en Tevex durante la mañana.

Caniulef, quien se desempeñaba como conductor del programa de espectáculos “No es lo mismo”, había comenzado recientemente su labor en el canal, ocupando el espacio que anteriormente pertenecía a Francisco Kaminski. La noticia de su muerte fue confirmada por el canal a través de un comunicado, en el que expresaron su profundo pesar: “Como canal, estamos profundamente golpeados, ya que el conductor de nuestro programa de espectáculos, el reconocido periodista Andrés Caniulef, murió este viernes”. En la declaración, también se destacó su profesionalismo y compañerismo: “Su labor en nuestro canal fue muy importante, siempre fue un excelente compañero de trabajo y gran profesional, riguroso en entregar la información en cada programa”.

Durante la jornada del viernes, Caniulef tuvo una entrevista con Ítalo Omega, ex candidato a diputado, en la que ambos mantuvieron una conversación sincera. Omega sorprendió a Caniulef al confesar: “A mí no me gusta hablar y tengo que hablar dos horas al día todos los días”. La última frase que pronunció Caniulef durante la entrevista fue un comentario sobre su invitado, a quien catalogó como “el sobrino facho de Yerko Puchento”, tras escuchar su historia. Caniulef concluyó la charla con un mensaje sobre la diversidad en la sociedad, diciendo: “de eso se trata, de hacer una sociedad más diversa”, y se despidió con un “buena perro”.

Andrés Caniulef dejó un legado en el periodismo de espectáculos en Chile, siendo recordado por su dedicación y su estilo único en la conducción. Su repentina muerte ha causado una gran conmoción en el medio y entre sus seguidores.