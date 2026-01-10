La jurisprudencia: su definición, importancia y cómo influye en el sistema jurídico actual y en decisiones futuras

El concepto de jurisprudencia, que proviene del latín, se refiere al conjunto de decisiones judiciales que establecen precedentes en el ámbito legal.

La jurisprudencia, derivada de las palabras latinas “juris” (derecho) y “prudentia” (sabiduría), se define como el conjunto de fallos emitidos por tribunales que, en una materia específica, se consolidan a través de sus decisiones. En el contexto jurídico, este término puede interpretarse de tres maneras: como sinónimo de la ciencia del derecho, como el conjunto de sentencias dictadas por jueces y órganos jurisdiccionales, y como una serie de decisiones reiteradas que buscan ofrecer una interpretación uniforme del derecho en casos similares.

Generalmente, se considera que existe jurisprudencia cuando hay una sucesión de sentencias concordantes o una sentencia relevante que permite extraer una norma general que influya en la resolución de futuros casos. Estas decisiones judiciales forman un cuerpo de soluciones que adquiere un carácter obligatorio y vinculante, ya que los problemas jurídicos similares tienden a recibir respuestas consistentes.

El número de sentencias necesarias para establecer jurisprudencia es un tema debatido. La jurisprudencia se constituye a partir de la doctrina que, de manera reiterada, establecen los tribunales superiores al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. La reiteración de sentencias, junto con la doctrina existente, sugiere que se requieren decisiones uniformes a lo largo del tiempo para que se configure la jurisprudencia.

Aunque la jurisprudencia no se considera una fuente formal de derecho, desempeña un papel crucial al completar y perfeccionar el ordenamiento jurídico, integrándose en él con una vocación de permanencia, aunque no tiene carácter obligatorio en el sistema legal chileno.