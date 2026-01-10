Luto en el periodismo: conmoción por la inesperada muerte del querido periodista Andrés Caniulef a los 48 años

La muerte del periodista Andrés Caniulef ha causado gran conmoción en el ámbito del espectáculo y las comunicaciones en Chile, tras ser encontrado sin vida en un departamento la noche del viernes.

Caniulef, de 48 años, era un destacado rostro de la farándula nacional y había revelado en 2025 que vivía con VIH, enfermedad que le fue diagnosticada hace ocho años. El periodista había estado trabajando con normalidad esa misma tarde en el programa “No es lo mismo, pero es igual” de Tevex.

Según los informes preliminares, Caniulef se encontraba en un departamento ubicado en el sector de Santo Domingo con Mac Iver, en Santiago Centro, cuando comenzó a sentirse mal y se desmayó. A pesar de que se contactó al Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), los paramédicos confirmaron su fallecimiento debido a un paro cardiorespiratorio.

La noticia de su muerte ha generado una ola de reacciones entre sus colegas y figuras del medio. Gonzalo Ramírez, periodista de Mega, expresó su pesar en redes sociales: “Descansa Andrés. Todo mi cariño a la familia y cercanos“. Por su parte, Daniel Fuenzalida compartió su dolor y recordó su amistad con Caniulef, diciendo: “En Shock! Solo en este minuto se me ocurre decir gracias por tu amistad, tu lealtad, y me quedo con lo que hablamos hace unos días!! No me salen más palabras“.

Gianella Marengo, comunicadora, también se unió a las condolencias, escribiendo: “Descansa en paz“. La actriz y locutora Titi García Huidobro expresó su sorpresa y tristeza con un simple “Dios mío“, mientras que Dani Urrizola lo describió como “un gran compañero, tremendo profesional“.

La Brigada de Homicidios (BH) Metropolitana ha sido enviada al lugar para llevar a cabo las investigaciones pertinentes y recopilar más información sobre las circunstancias de su fallecimiento.