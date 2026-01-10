Luto en el periodismo chileno: Andrés Caniulef fallece a los 48 años, dejando un legado en la farándula

El mundo del espectáculo chileno se encuentra de luto tras la confirmación del fallecimiento del periodista Andrés Caniulef, quien fue hallado sin vida en su departamento en Santiago Centro, específicamente en la intersección de Mac Iver con Santo Domingo. Caniulef, de 48 años, fue encontrado por Carabineros, que se encuentran en el lugar recopilando información sobre las circunstancias de su deceso.

Hasta el momento, las causas exactas de la muerte de Caniulef son inciertas. La periodista Cecilia Gutiérrez ha indicado que el comunicador sufrió una descompensación que resultó en un paro cardíaco, aunque se espera que las investigaciones arrojen más detalles sobre lo sucedido.

Andrés Caniulef fue un rostro conocido en la televisión chilena, habiendo trabajado en importantes canales como Canal 13, Chilevisión y Mega. En 2025, su participación en el reality show “Palabra de Honor” marcó un hito en su carrera, cuando reveló que vivía con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). En esa ocasión, compartió su experiencia personal, relatando cómo recibió el diagnóstico y los desafíos que enfrentó al aceptar su condición. “Yo tuve VIH y tuve SIDA, supe hace casi ocho años”, confesó en el programa, donde también destacó la importancia de hacerse chequeos médicos.

La noticia de su fallecimiento ha impactado a sus seguidores y colegas, quienes han expresado su pesar en redes sociales. La Fiscalía Centro Norte, a cargo de la investigación, ha declarado que la causa de muerte de Caniulef permanece indeterminada, y se están llevando a cabo las diligencias necesarias para esclarecer los hechos.

Andrés Caniulef dejó una huella en el periodismo y la televisión chilena, siendo recordado no solo por su trabajo, sino también por su valentía al hablar abiertamente sobre su salud y su vida personal.