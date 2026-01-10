Fallece a los 48 años Andrés Caniulef, destacado periodista de farándula y defensor de la concientización sobre el VIH

La noche de este viernes se confirmó el fallecimiento de Andrés Caniulef, un destacado periodista de farándula y espectáculos en Chile, a los 48 años.

Caniulef, quien se encontraba en un departamento en Santiago Centro, específicamente en el sector de Santo Domingo con Mac Iver, sufrió un desmayo y, tras la llegada del SAMU, se constató su muerte por un paro cardiorrespiratorio. Carabineros ha iniciado una investigación sobre las circunstancias de su deceso, y la Brigada de Homicidios Metropolitana se ha trasladado al lugar para recopilar información relevante.

El periodista había estado activo en la tarde del viernes, participando en el programa “No es lo mismo, pero es igual” de Tevex, donde cumplió con su jornada habitual. Caniulef fue un rostro conocido en la televisión chilena, habiendo trabajado en diversos medios a lo largo de su carrera. Se graduó en periodismo en la Universidad Andrés Bello y comenzó su trayectoria en Canal 13, donde se desempeñó como notero y luego se unió a programas como “Alfombra Roja” y el matinal “Bienvenidos”. A lo largo de su carrera, tuvo la oportunidad de entrevistar a celebridades internacionales como Madonna, Coldplay y Antonio Banderas.

Posteriormente, Caniulef trabajó en Chilevisión, participando en programas como “SQP”, “Maldita moda” y “Sabingo”. También tuvo un breve paso por Mega y recientemente había regresado a Canal 13, donde hizo un reemplazo en el reality “Palabra de Honor” y apareció ocasionalmente en “Hay que decirlo”. En los últimos tiempos, era un rostro activo en Tevex.

En 2025, Andrés Caniulef reveló públicamente que vivía con VIH, un diagnóstico que había recibido ocho años antes. En su declaración, compartió que el miedo lo había mantenido en silencio durante mucho tiempo, sin hablar de su condición ni con su familia, quienes se enteraron por casualidad años después. Caniulef utilizó su plataforma para concientizar sobre la importancia de enfrentar el diagnóstico y cuidar la salud, afirmando que “el VIH no te mata, lo que te mata es la vergüenza, el miedo, lo que te hacen sentir otros”.

Su muerte ha causado conmoción en el mundo del espectáculo y entre sus seguidores, quienes lo recordarán por su contribución a la televisión chilena y su valentía al hablar sobre su salud.