A diez días del anuncio, se definen los nombres clave y las dudas que persisten en el gabinete de Kast

El equipo del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, avanza en la conformación de su gabinete ministerial, con la evaluación de nombres para los ministerios sectoriales como Educación, Salud y Minería. La ansiedad entre los partidos políticos ha crecido a medida que se acerca la fecha límite del 20 de enero, impuesta por Kast para tener su gabinete completo.

Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, ha comparado el proceso de selección de ministros con un rompecabezas que debe completarse para formar un cuadro coherente. A pesar de las expectativas de mayor influencia por parte de los partidos, ha sido Kast quien ha tomado las decisiones finales sobre los nombramientos, con Claudio Alvarado (UDI) actuando como su principal consejero y encargado del traspaso de mando.

Alvarado, quien ha sido un aliado cercano de Kast desde sus días en la UDI, asumirá el cargo de ministro del Interior. Por su parte, Jorge Quiroz, economista que lideró el programa económico de Kast, será el nuevo ministro de Hacienda, donde se espera que impulse proyectos de inversión por un total de 12 mil millones de dólares en los primeros 45 días de su gestión.

Mara Sedini, comunicadora sin experiencia política previa, ha sido designada como vocera del gobierno, destacándose por su labor en la defensa de las ideas de libertad. Además, el senador José García Ruminot (RN) ocupará la Secretaría General de la Presidencia, lo que refleja la necesidad de incluir a Renovación Nacional en el gabinete.

El cargo de Cancillería podría ser asumido por Francisco Pérez Mackenna, aunque su perfil ha sido cuestionado debido a la situación actual de las relaciones internacionales en la región. En cuanto al Ministerio de Obras Públicas, Martín Arrau ha sido confirmado como su nuevo titular.

Los nombres de May Chomaliy y María Paz Arzola están siendo considerados para los ministerios de Salud y Educación, respectivamente, aunque aún no se han confirmado. En Vivienda, Iván Poduje, arquitecto responsable del plan habitacional de Kast durante la campaña, parece ser el candidato más seguro.

Una de las decisiones más debatidas es la creación de un “tri” ministerio que abarque Economía, Energía y Minería. Aunque inicialmente se ofreció a José Luis Daza, este declinó la oferta, lo que ha llevado a que Bernardo Fontaine sea considerado como el siguiente candidato, aunque la idea de un ministerio combinado ha perdido fuerza. Susana Jiménez, presidenta de la CPC, sugirió que en esta primera etapa no se implementarán bi o tri ministerios.

Kast ha afirmado que el 20 de enero se conocerán los detalles definitivos sobre la estructura de su gabinete, mientras que en su presentación en Icare, enfatizó la importancia de la prevención en la gestión pública, comparando la prevención de incendios con la necesidad de una administración eficaz.