Andrés Caniulef: un viaje a su soledad y su vida en la televisión en conmovedora entrevista antes de su trágica partida

La repentina muerte del periodista Andrés Caniulef a los 48 años ha causado una profunda conmoción en el mundo de la comunicación en Chile. El deceso ocurrió durante la tarde del viernes en el centro de Santiago, donde, según los primeros informes proporcionados por la periodista Cecilia Gutiérrez, Caniulef sufrió una descompensación que derivó en un paro cardíaco. La noticia, que inicialmente circuló como un rumor, fue confirmada por Carabineros y posteriormente por varios colegas del comunicador.

Andrés Caniulef, conocido por su trabajo en televisión, dejó una huella significativa en el medio. En una entrevista concedida hace seis meses a “La Hora de Conversar”, el periodista recordó sus inicios en el mundo de la televisión, que comenzaron en el año 2001 cuando realizó su práctica en Canal 13. Durante ese tiempo, fue convocado para cubrir el ataque a las Torres Gemelas, donde tuvo que traducir información internacional del inglés al español, lo que marcó el inicio de su carrera en el periodismo.

A lo largo de su trayectoria, Caniulef se destacó por su estilo único y su capacidad para conectar con la audiencia. En 2004, logró su primer contrato que lo catapultó a la fama, convirtiéndose en una figura reconocida en el ámbito televisivo. En la misma entrevista, compartió aspectos de su vida personal, revelando una infancia difícil y su naturaleza introvertida. “Era un niño muy introvertido. Me refugiaba en mi habitación, donde tenía un televisor que me comunicaba con el mundo”, confesó, enfatizando la importancia de la televisión en su vida como su única compañía.

Caniulef también habló sobre su soledad, mencionando que nunca tuvo amigos de infancia ni de la escuela, lo que lo llevó a estar al margen de los grupos sociales. Su legado en el periodismo y su impacto en la televisión chilena perdurarán en la memoria de quienes lo conocieron y apreciaron su trabajo.

La noticia de su fallecimiento ha generado reacciones de tristeza y homenaje en las redes sociales, donde colegas y seguidores han expresado su pesar por la pérdida de un comunicador que dejó una marca en la industria.