Cámara de Diputados aprueba tratado que formaliza la Comunidad de Policías de América para combatir delitos transnacionales

La Cámara de Diputadas y Diputados de Chile ha dado luz verde a un proyecto de acuerdo que aprueba el Tratado Constitutivo de la Comunidad de Policías de América (AMERIPOL), firmado en Brasilia el 9 de noviembre de 2023.

Este tratado, que sustituye la estructura inicial de AMERIPOL creada en 2007, busca fortalecer la cooperación entre las fuerzas policiales de América Latina y el Caribe, facilitando la asistencia técnico-científica, la capacitación y el intercambio de información. Con la firma de este acuerdo por parte de Chile y otros doce países, se formaliza la consolidación de AMERIPOL como una organización internacional.

El principal objetivo del tratado es mejorar la colaboración entre los cuerpos policiales de los Estados miembros en la prevención, investigación y combate de delitos transnacionales, respetando las legislaciones nacionales de cada país. Según el mensaje presidencial, AMERIPOL se ha consolidado como el principal mecanismo policial permanente en la región y ocupa el tercer lugar a nivel mundial, solo detrás de Interpol y Europol.

Durante la presentación ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, representantes de la Cancillería y del Ministerio de Seguridad Pública explicaron que el financiamiento de AMERIPOL se sustentará en cuotas obligatorias y aportes voluntarios, siendo que en el caso de Chile, estos se cubrirán con el presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores. La ratificación del tratado permitirá la creación de Unidades Nacionales de AMERIPOL en cada país miembro, lo que facilitará la coordinación y el intercambio de información a nivel regional.

El Tratado que establece AMERIPOL consta de un Preámbulo, 23 artículos y una disposición transitoria sobre el Acuerdo de Sede. En su Preámbulo, se manifiesta la preocupación compartida de los Estados por proteger a sus ciudadanos del crimen organizado transnacional y la necesidad de una acción coordinada para garantizar la paz y la seguridad pública.

AMERIPOL se define como un organismo internacional de cooperación policial con personalidad jurídica propia, cuyo propósito es coordinar de manera efectiva el trabajo conjunto de las policías de los países miembros. Su misión principal es fortalecer la prevención, investigación y persecución de delitos transnacionales.

Para alcanzar estos objetivos, AMERIPOL podrá coordinar la cooperación policial, facilitar el intercambio de información y análisis criminal, generar estadísticas, proporcionar asistencia técnica y apoyar investigaciones conjuntas. El tratado también establece su estructura interna, que incluye una Asamblea General, una Presidencia, una Secretaría Ejecutiva y Unidades Nacionales en cada país miembro.

Asimismo, se regulan aspectos como el sistema de información y protección de datos, el financiamiento mediante cuotas y aportes, y las disposiciones finales que rigen la entrada en vigencia del acuerdo. Tras la aprobación en la Cámara, el proyecto será enviado al Senado para su consideración.