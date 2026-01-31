Cámara de Apelaciones ratifica condena a médico por mala praxis que dejó a paciente sin visión en un ojo izquierdo

La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa, Argentina, ratificó la condena por mala praxis contra un médico tras un procedimiento estético que resultó en la pérdida total e irreversible de la visión del ojo izquierdo de una paciente.

El incidente ocurrió el 8 de marzo de 2021, cuando el médico realizó un relleno estético en la zona glabelar de la paciente. Como consecuencia de esta intervención, la mujer sufrió una oclusión arterial provocada por el material de relleno, lo que llevó a la necrosis de la zona tratada y a la pérdida completa de la visión en su ojo izquierdo. Las secuelas fueron tan severas que requirieron la colocación de una prótesis ocular y dejaron una cicatriz permanente en su frente.

En la primera instancia, el tribunal determinó que el médico actuó “con falta de diligencia y pericia”, además de agravar la situación de la paciente al no actuar con la prontitud necesaria. En lugar de trasladarla de inmediato a un oftalmólogo, el profesional le administró analgésicos y la llevó a su hogar para que se recuperara, recomendando la consulta con un especialista solo al día siguiente. Esto resultó en que la paciente fuera evaluada 48 horas después del procedimiento, momento en el cual la lesión ocular ya era irreversible.

El juez de primera instancia condenó al médico a indemnizar a la paciente por los daños sufridos, extendiendo la responsabilidad a la aseguradora hasta el límite de la cobertura contratada. Esta decisión fue apelada por el médico.

Al revisar el caso, el tribunal de apelación subrayó la importancia del dictamen pericial, que concluyó que la afección de la paciente fue causada por una oclusión arterial o trombosis debido al material de relleno aplicado en el entrecejo, que migró hacia las arterias que irrigan el nervio óptico y la retina.

El tribunal desestimó la defensa del médico, que argumentaba que se había utilizado plasma gel en lugar de ácido hialurónico, aclarando que ambos productos pueden causar compresión o trombosis en los vasos sanguíneos. Además, el tribunal señaló que el demandado no presentó una explicación convincente sobre las causas de las complicaciones que surgieron tras la intervención.

Finalmente, la Cámara de Apelaciones confirmó la sentencia original, manteniendo la condena por mala praxis médica y la indemnización a favor de la paciente.