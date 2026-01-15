Bonos y beneficios para adultos mayores en 2026: Conoce los montos y requisitos para acceder a estos aportes económicos

En enero de 2026, se inician los pagos de diversos beneficios económicos dirigidos a adultos mayores en Chile, incluyendo la Pensión Garantizada Universal y el Aporte Familiar Permanente.

A partir de este mes, los adultos mayores podrán acceder a varios subsidios y bonos que buscan apoyar su bienestar económico. Entre los beneficios disponibles se encuentran la Pensión Garantizada Universal (PGU), el Aporte Familiar Permanente y el Bono por Hijo, entre otros. Estos aportes son fundamentales para uno de los sectores más vulnerables de la población, y se espera que muchos cumplan con los requisitos para recibir uno o varios de ellos.

El Bono por Hijo, por ejemplo, está destinado a madres biológicas o adoptivas y se puede solicitar al momento de jubilarse, no al momento del nacimiento del hijo. Este bono equivale al 10% de 18 ingresos mínimos y genera rentabilidad desde la fecha de nacimiento del hijo. Para los hijos nacidos antes del 1 de julio de 2009, se considera el salario mínimo vigente en esa fecha, que era de $165.000. Para aquellos nacidos después, se toma en cuenta el sueldo mínimo del mes en que nacieron.

Otro beneficio importante es el de Años Cotizados, que consiste en un monto adicional a la pensión como reconocimiento por los años trabajados. Este aporte comenzará a pagarse en enero de 2026 y será de 0,1 UF por cada año cotizado, con un tope de 25 años, lo que equivale a un máximo de 2,5 UF.

El Bono Invierno, diseñado para ayudar a los pensionados a cubrir gastos de calefacción durante el invierno, también se entregará este año. En 2025, el monto de este bono fue de $81.257 para quienes cumplieron con los requisitos.

La Pensión Garantizada Universal, que se ha vuelto esencial para la población mayor, aumentó a $250.000 desde septiembre de 2025, y se espera que todos los beneficiarios comiencen a recibir esta cifra gradualmente.

El Aporte Familiar Permanente, conocido como Bono Marzo, apoya a familias de menores ingresos y pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS). En 2025, este monto fue de $64.574, y se anticipa un aumento para 2026.

Además, existe la Pensión Básica Solidaria de Invalidez, que otorga $250.000 mensuales a personas con discapacidad que no tienen derecho a pensión en otro régimen, aplicable a quienes tienen entre 18 y 64 años.

Por último, el Bono de Reconocimiento está dirigido a quienes se trasladaron del antiguo sistema de pensiones a las AFP, y se suma a la Cuenta de Capitalización Individual del beneficiario. Para solicitarlo, es necesario acudir a la AFP y completar la documentación requerida.