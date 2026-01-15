Amparo Noguera relata su angustiante experiencia tras ser víctima de una estafa millonaria por falsos policías

Este miércoles, Canal 13 reveló la declaración de la actriz Amparo Noguera, quien fue víctima de una estafa millonaria perpetrada por delincuentes que se hicieron pasar por funcionarios policiales y bancarios. La actriz, que sufrió un fraude que se extendió por varios días, reportó pérdidas cercanas a los 500 millones de pesos.

En su testimonio ante la Fiscalía, Noguera relató que mantuvo comunicaciones constantes con uno de los estafadores, quien se presentó como “Andrés Rivas”, llegando a hablar con él más de 20 horas diarias. “Me gustaría dejar en claro que todo lo anterior lo hice confiando que era la única manera de resguardar todo mi patrimonio”, expresó la actriz, quien describió el impacto emocional y la confusión que experimentó durante este periodo.

Los delincuentes inicialmente se hicieron pasar por miembros de la policía y, en otras ocasiones, por investigadores que alertaban sobre un intento de fraude en sus cuentas bancarias. Bajo esta presión, Noguera realizó retiros de fondos y operaciones de crédito, convencida de que estaba siguiendo un protocolo para proteger sus activos. “Yo entendí que la única forma de hacer que esto se solucionara era cooperando y siguiendo las instrucciones del protocolo que ellos, haciéndome creer que eran policías, me indicaban”, añadió.

La estafa incluyó amenazas veladas sobre la seguridad de su familia, lo que intensificó la sensación de urgencia y peligro. Noguera mencionó que los estafadores escucharon conversaciones con su familia y amigos, lo que aumentó su miedo a que pudieran usar esa información en su contra. “Por lo que durante estos días estos sujetos escucharon conversaciones con mi familia, mis amigos, a qué lugares iba, escucharon las clases que tomaba y hasta los ensayos a los que tuve que ir. Es por esto que tengo todavía miedo de que puedan utilizar esto en mi contra o de mis cercanos”, comentó.

La investigación sobre el caso sigue en curso, con la formalización de imputados acusados de estafa reiterada, asociación ilícita y lavado de activos, en el marco de una banda criminal que operó con un alto nivel de sofisticación. Tras la estafa, los falsos policías aumentaron la presión sobre Noguera, advirtiéndole que los supuestos delincuentes ahora irían tras su padre, el actor Tito Noguera, quien se encontraba en un delicado estado de salud.

Ante esta situación, la actriz contactó a Claudia Berger, pareja de Tito Noguera, quien comenzó a cuestionar la veracidad de la historia. “Con esa información empecé a perder el control. Frente a eso, me indicaron que fuera a su casa y que ellos podrían explicarle la situación por teléfono”, relató Noguera. Al llegar a la casa de su padre, expuso lo sucedido tanto a Berger como al supuesto funcionario “Andrés”. Después de escuchar ambas versiones, Berger le advirtió que, a su juicio, estaba siendo víctima de una estafa.

A pesar de las advertencias, Noguera continuó en contacto con otro de los involucrados, identificado como “Pablo”, exigiendo la recuperación de sus pertenencias. Como respuesta, recibió una ubicación de Google Maps que supuestamente correspondía a un cuartel policial donde debía retirar sus bienes. Fue al revisar la dirección con más detenimiento que Noguera se dio cuenta de que el lugar señalado estaba en La Calera, a más de cinco horas de Santiago, momento en el que finalmente tomó conciencia de que había sido engañada.