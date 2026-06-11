4 de cada 10 trabajadores chilenos cree que aprende más después de un desafío o derrota

Un sondeo realizado por Robert Half reveló que el 41% de los profesionales consultados cree que sus mayores aprendizajes profesionales se producen tras un desafío o una derrota.

Ad portas de un nuevo Mundial de Fútbol, la cifra abre el debate sobre cómo los momentos difíciles suelen cambiar la forma como las personas, equipos y organizaciones evolucionan en el ambiente laboral. Y la ausencia de Chile de la competencia, permite hablar sobre cómo un revés también se convierte en oportunidades para evaluar y tomar mejores decisiones.

El sondeo también mostró que un 35% considera que ese mayor aprendizaje profesional sucede tras un cambio importante, por ejemplo, al tener que enfrentar nuevas responsabilidades, cambios de puesto, transformaciones organizacionales o nuevas formas de trabajo, que obligan a los profesionales a adquirir conocimientos, adaptarse a contextos desconocidos y desarrollar nuevas competencias.

Desafíos para la gestión

La asociación de estos datos y la ausencia de la selección chilena del Mundial muestran una realidad y una oportunidad a la hora de hablar de un revés. Lejos de hablar de fracaso, este tipo de situaciones puede inspirar al mundo laboral sobre cómo gestionar desafíos relacionados con profesionales que quedan al margen de una promoción, empresas que pierden mercado o equipos que enfrentan una reestructuración.

El mundo laboral puede aprender mucho de situaciones negativas. Y el ejemplo de la ausencia de Chile permite explorar muchas oportunidades relacionadas con el liderazgo necesario a la hora de enfrentar desafíos individuales y grupales o con el compromiso de cada profesional para alcanzar los objetivos.

Además, es posible explorar el cómo gestionar los cambios a la hora de iniciar un nuevo proceso, evaluando las razones de un mal resultado, corrigiendo y proyectando un nuevo escenario, con el aprendizaje correspondiente.

Y a partir del ambiente que genera el torneo, hay espacio para trabajar sobre el clima organizacional y la productividad. “Las empresas deben ser muy conscientes de la importancia de gestionar el cambio para reducir el impacto sobre los empleados. Así, ser lo suficientemente proactivo como para enfrentar la situación será lo que determine cómo una industria o compañía será capaz de adoptar un nuevo proceso o sistema”, dijo el director asociado de Robert Half Chile, Caio Arnaes.

Valores clave para la empleabilidad

El mundo laboral valora mucho la capacidad de aprender de los errores, de superarse y de mantener una actitud positiva y proactiva con relación al aprendizaje y perfeccionamiento profesional. Por esa razón, los desafíos nuevos, las derrotas o los cambios importantes permiten trabajar sobre la capacidad para adaptarse, sobreponerse y salir fortalecido de situaciones adversas.

Asimismo, es una oportunidad para desarrollar o fortalecer la cultura organizacional en torno al perfeccionamiento de capacidades y mejora del desempeño, así como a la educación continua, factores clave para aumentar la empleabilidad.

“Eso significa personas con habilidades híbridas, flexibles en cuanto al trabajo remoto, proactivas, propositivas, capaces de cumplir con los plazos y rendir cuentas con claridad, con fuertes habilidades para relacionarse con sus jefes, colegas y clientes”, concluyó Arnaes.