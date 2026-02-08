Javier Correa aclara su polémico festejo tras el gol que selló la victoria de Colo Colo ante Everton

Colo Colo logró una victoria de 2-0 ante Everton de Viña del Mar en su segundo partido de la Liga de Primera 2026, aunque el equipo aún busca mejorar su rendimiento colectivo.

El encuentro, disputado este sábado en el Estadio Monumental, tuvo un desenlace emocionante, ya que el primer gol llegó en el tiempo de descuento. Yastin Cuevas, en su debut goleador como profesional, anotó al minuto 91, lo que desató la alegría entre los aficionados del Cacique. Posteriormente, en el minuto 100, Javier Correa selló la victoria con un segundo gol, aunque su celebración generó controversia. El delantero argentino, al festejar, se llevó el dedo índice a la boca en un gesto que fue interpretado por algunos hinchas como una provocación, dado que su rendimiento hasta ahora no ha cumplido con las expectativas.

Tras el partido, Correa se vio obligado a aclarar su gesto a través de una historia en Instagram, donde explicó que no tenía la intención de ofender a los seguidores del club. “Si se malinterpretó mi festejo de gol, lo aclaro acá. No fue dirigido a la gente ni a nadie en especial”, escribió. Además, pidió disculpas a quienes se sintieron ofendidos y expresó su deseo de seguir trabajando para mejorar su desempeño en el equipo.

Con esta victoria, Colo Colo busca recuperar la confianza y el buen juego en el inicio de la temporada, mientras que el equipo de Viña del Mar continúa buscando su primer triunfo en la liga.