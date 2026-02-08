Canal 13 se consagra como líder de sintonía con el exitoso Festival de la Canción Palmenia Pizarro 2026 en San Felipe

El Festival de la Canción Palmenia Pizarro 2026 se llevó a cabo con gran éxito en el Estadio Municipal de San Felipe, atrayendo a un numeroso público y destacando por su alto nivel artístico.

Este evento musical, que tuvo lugar el pasado fin de semana, fue transmitido en vivo por Canal 13 y contó con la animación de Karla Constant y Nacho Gutiérrez, quienes se destacaron en esta vigésima tercera edición del festival en el Valle del Aconcagua. La primera jornada, celebrada el viernes 6 de febrero, presentó a artistas como Alanys Lagos, la comediante Monse Jerez y la cantante urbana Loyaltty, quienes ofrecieron un espectáculo variado y entretenido.

La segunda noche, el sábado 7 de febrero, estuvo marcada por la actuación de Los Jaivas, una de las bandas más emblemáticas de Chile, que deleitó al público con un recorrido por su extensa trayectoria musical. Además, el humorista Mauricio Flores hizo reír a los asistentes con sus icónicos personajes “Melame” y “Tony Esbelt”, mientras que La Combo Tortuga cerró la velada con un vibrante show lleno de baile.

La audiencia respondió de manera contundente, ya que durante la transmisión del sábado, entre las 22:09 y las 02:41 horas, el festival alcanzó un promedio de 380.631 espectadores por minuto, consolidando a Canal 13 como el líder de sintonía de la noche. En comparación, Chilevisión registró 343.986, Mega 227.953 y TVN 189.472 espectadores promedio en el mismo horario.

El festival también ofreció un dinámico backstage, liderado por Matías Vega, quien interactuó con los artistas invitados en cada jornada. La cobertura digital fue amplia, con un react a cargo de Natu Urtubias y móviles realizados por Bárbara Medina, además de la transmisión de la competencia musical a través de 13.cl desde las 21:00 horas, antes del inicio del espectáculo.

En el marco del evento, se anunció que el ganador de la “Estrella de Palmenia” 2026 fue Ignacio Acevedo, quien se destacó con su emotiva canción “Hasta que calle la memoria”.