Desalojo de megatoma en cerro Centinela de San Antonio comenzará el lunes y se extenderá por tres días

El delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme, anunció que el lunes comenzará la primera fase del desalojo de la megatoma del cerro Centinela en San Antonio, un proceso que se estima durará tres días.

Este desalojo, ordenado por la justicia, se llevará a cabo tras diversas reuniones entre las autoridades y las familias que residen en la ocupación ilegal, con el objetivo de que la operación se realice de manera pacífica. Riquelme destacó que los pobladores han sido debidamente notificados y que se está trabajando en coordinación con Carabineros y otros servicios públicos para garantizar el orden durante el proceso.

“Este es un desalojo muy distinto, mucho más complejo, y la corte así lo ha establecido; por lo tanto, es un desalojo paulatino, parcial, por etapas”, subrayó el delegado. En la megatoma del cerro Centinela se encuentran aproximadamente 4.100 viviendas, de las cuales 2.000 están ubicadas en un área destinada a un plan habitacional, mientras que la otra mitad corresponde a la zona que debe ser desalojada.

La primera etapa del desalojo, que iniciará el lunes, podría extenderse por tres días, aunque su duración dependerá de la cantidad de familias que permanezcan en el lugar y de la ocupación de los albergues habilitados. Riquelme explicó que el avance del desalojo se detendrá temporalmente si las familias comienzan a ocupar los albergues, indicando que el plan es avanzar y detenerse durante dos o tres días antes de continuar con el proceso.

Además, el delegado mencionó que en cada fase del desalojo, los propietarios se han comprometido a contar con maquinaria y personal para implementar cercas o zanjas, si es necesario, con el fin de prevenir nuevas ocupaciones ilegales en el futuro.