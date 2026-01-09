Fallece a los 93 años el querido actor John Cunningham, conocido por ‘La sociedad de los poetas muertos’ y ‘La ley y el orden’

El actor estadounidense John Cunningham, reconocido por su trabajo en cine y teatro, ha fallecido a los 93 años en Nueva York.

La familia de Cunningham confirmó su deceso, ocurrido el martes en su hogar ubicado en el sector de Rye Golf Club. Su carrera abarcó casi siete décadas, durante las cuales se destacó en producciones tanto en Broadway como en la pantalla grande.

Cunningham comenzó su trayectoria en el teatro en 1963 con el musical “Hot Spot” y se convirtió en una figura prominente en Broadway, participando en obras como “Cabaret” y “The Sisters Rosensweig”. También interpretó a John Adams en el musical “1776” y al capitán E. J. Smith en la producción de “Titanic”. En una entrevista con Playbill en 1997, expresó su pasión por el teatro: “En el teatro puedes hacerlo una y otra vez. Mi mayor placer es intentar mejorar. Así que mi ritual es tomarme un tiempo para mí mismo, repasar lo que ha sucedido, prepararme para que la inspiración me llegue en el momento en el escenario. Estar preparado para estar vivo”.

En el ámbito cinematográfico, Cunningham es recordado por su papel como el señor Windsor, padre de los personajes interpretados por Adam Storke y Matt Damon en “Mystic Pizza”, así como por su interpretación del padre de Ethan Hawke en “La sociedad de los poetas muertos”. Además, tuvo una notable presencia en televisión, participando en la serie “La ley y el orden” en ocho episodios entre 1991 y 2008, y en otras producciones como “The Good Wife” y “Blue Bloods”, sus últimos trabajos en 2011 y 2013, respectivamente.

Cunningham dejó un legado significativo en el mundo del entretenimiento, siendo recordado por su versatilidad y dedicación al arte de la actuación.