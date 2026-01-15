Conductor se queda dormido al volante y cae al río Mapocho en Lo Barnechea, resultando con lesiones leves

Una camioneta se precipitó al lecho del río Mapocho en Lo Barnechea, dejando al conductor con lesiones leves tras el accidente.

El incidente ocurrió en el camino Bicentenario con Avenida Costanera Sur, donde, según los primeros informes, el conductor se habría quedado dormido al volante, lo que provocó que el vehículo cayera al cauce del río. Personal de bomberos y otros organismos municipales se movilizaron rápidamente para coordinar el rescate en la zona oriente de la Región Metropolitana. El conductor fue rescatado y trasladado en ambulancia a la Clínica Universidad de Los Andes.

Los equipos de emergencia también llevaron a cabo la extracción de la camioneta del río, utilizando una máquina retroexcavadora para realizar la operación, tal como fue captado por BBTV. La investigación del accidente ha sido asumida por Carabineros, quienes buscarán determinar las causas exactas del suceso.

Las primeras diligencias sugieren que el conductor podría haber estado bajo los efectos del alcohol al momento del accidente, lo que se confirmará con las pruebas de alcoholemia que se realizarán. La teniente Valentina Arestizábal, Oficial de Ronda Andes, comentó que “por circunstancias que aún se están investigando, un vehículo el cual se desplazaba en la comuna de Lo Barnechea, se precipita hacia la ribera del río Mapocho”.

Respecto al estado del conductor, la teniente Arestizábal indicó que, según testigos, el hombre podría haber estado bajo la influencia del alcohol, aunque esta información será verificada. El conductor se encontraba consciente y presentaba lesiones leves. La oficial también explicó que el conductor manifestó al equipo de rescate que “se había quedado dormido al volante, lo que llevó a que acelerara y terminara en el río”.

En cuanto a la situación legal del conductor, la teniente aclaró que “hasta que no se haga la prueba respiratoria no está en calidad de detenido”. Además, confirmó que el vehículo es de su propiedad y que no tenía órdenes de detención vigentes al momento del accidente.