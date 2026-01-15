Detienen a joven de 26 años por el femicidio de la educadora Magdalena Burgos en Florida, conmoción en la región

Un hombre de 26 años ha sido arrestado por su supuesta implicación en el homicidio de Magdalena Burgos, una educadora de párvulos de 40 años, en la comuna de Florida, región del Biobío.

La detención se llevó a cabo en la Región de O’Higgins, donde el sospechoso intentaba huir hacia Santiago. La fiscal Carla Hernández, a cargo del caso, explicó que la captura fue posible gracias a la recopilación de diversas evidencias, incluyendo grabaciones de cámaras de seguridad en Florida y la identificación de individuos de interés relacionados con el crimen. Hernández afirmó que “reuniendo los distintos antecedentes asociados a las grabaciones de cámaras en Florida, a sujetos de interés que fueron determinados por las grabaciones y otras evidencias del sitio del suceso, se pudo materializar la detención del autor del delito de femicidio”.

Magdalena Burgos Araneda fue encontrada sin vida en su hogar el pasado lunes. La educadora, conocida cariñosamente como “tía Magda” por sus colegas y apoderados, trabajaba en el Jardín Infantil Ternura de la Fundación Integra y había estado en esa institución durante tres años. Su muerte ha causado una profunda consternación en la comunidad del Biobío.

La fiscal Hernández también indicó que, hasta el momento, no se ha encontrado evidencia de una relación previa entre la víctima y el detenido. Sin embargo, se ha identificado un vínculo entre el arrestado y un segundo individuo que reside en la misma propiedad donde vivía Burgos. La investigación continúa para determinar la posible participación de este segundo sujeto en el asesinato.

Magdalena Burgos era originaria de Santa Juana, pero había establecido su vida laboral y personal en Florida, donde se había ganado el aprecio de la comunidad educativa.