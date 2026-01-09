Leandro Fernández revela que ‘Paqui’ lo despidió en solo 10 segundos: la decisión que sacudió a la U

Un cambio significativo se produjo en Universidad de Chile, tras la decisión del nuevo entrenador, “Paqui” Meneghini, de prescindir de Leandro Fernández, un jugador clave en el equipo en los últimos años.

Este miércoles, el delantero argentino confirmó su salida del plantel en una conferencia de prensa, donde reveló que Meneghini le comunicó su decisión de manera directa. “Me lo dijo de frente, en la cara. Fueron 10 segundos”, relató Fernández, quien ha tenido un rendimiento irregular en el campo durante los últimos meses. El técnico le informó que no formaba parte de los planes para la temporada 2026, argumentando que la decisión era únicamente por razones futbolísticas.

Fernández también mencionó que la directiva de Azul Azul, representada por Michael Clark y Manuel Mayo, no estaba de acuerdo con la decisión del entrenador y deseaba que él continuara en el club. Sin embargo, el jugador enfatizó que la decisión final fue tomada por el cuerpo técnico. “Es cien por ciento futbolístico”, aclaró.

A pesar de su salida, Fernández dejó claro que, si el club no encuentra una solución para su situación, se quedará en la institución, ya que tiene contrato vigente. “No es fácil quedarse así, pero es parte del trabajo. Uno tiene trabajo y tiene que venir todos los días. No quería irme, pero son cosas del fútbol”, expresó.

El delantero también compartió que esta situación ha afectado su vida familiar, ya que había tomado decisiones como inscribir a su hijo en el colegio, con la esperanza de un futuro en el club. “Vine con todas las expectativas para el 2026 y me encontré con esto. Son cosas que pasan y van a seguir pasando en el fútbol”, lamentó.

Fernández agradeció el apoyo de los hinchas, quienes han estado a su lado durante su tiempo en el club. En respuesta a su situación, la barra de Los de Abajo se manifestó exigiendo su permanencia en el equipo. “Por la gente (hinchas) me saco el sombrero. Yo vine al club cuando estaba mal, de años malos, y poco a poco fuimos mejorando; el hincha se fue entusiasmado, los últimos años la institución ha tenido un alza tremenda”, concluyó.