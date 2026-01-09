El Puma Rodríguez advierte sobre los peligros del comunismo-socialismo y el islamismo en conversación sobre Venezuela y Maduro

José Luis Rodríguez, conocido como “El Puma”, compartió sus opiniones sobre la reciente captura de Nicolás Maduro, describiéndola como un evento que parecía sacado de una película y que resultó “emocionante para todo el planeta”. Durante su participación en el programa de televisión “Mucho Gusto”, el cantante venezolano expresó que esta acción representa un paso significativo, aunque advirtió que “queda el cuerpo temblando por ahí”, sugiriendo que aún persisten desafíos en Venezuela.

Rodríguez no se detuvo ahí y realizó una crítica contundente a los sistemas ideológicos que, según él, amenazan a la humanidad. Afirmó: “Créanme, no existe ningún país donde el socialismo, el comunismo haya funcionado. Hay dos peligros para la humanidad, el comunismo-socialismo y el islamismo. Esos son los peligros realmente para la humanidad”. Estas declaraciones han generado un amplio debate en redes sociales, donde muchos usuarios han compartido y comentado sus palabras sobre los “dos peligros”.

En su análisis sobre la situación actual de Venezuela, Rodríguez criticó a los líderes del país, sugiriendo que deberían seguir las directrices de Estados Unidos para lograr una paz duradera. Atribuyó la crisis que enfrenta Venezuela a las decisiones tomadas por el chavismo y por exmandatarios como Hugo Chávez, a quienes calificó de responsables de políticas fallidas. Además, enfatizó la necesidad de reactivar diversos sectores del país para facilitar su recuperación en el futuro.

Las declaraciones de “El Puma” han resonado especialmente en plataformas digitales, donde han sido compartidas por cuentas que promueven mensajes políticos, reflejando el interés y la polarización que genera la situación venezolana en la actualidad.