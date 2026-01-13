Tribunal Federal de Justicia de Alemania establece criterios sobre información obligatoria para comerciantes en ventas de vehículos online

El Tribunal Federal de Justicia de Alemania (BGH) ha emitido una sentencia definitiva sobre el derecho de desistimiento en la compra de vehículos nuevos a través de medios electrónicos, un fallo que podría tener implicaciones significativas para los consumidores y comerciantes en el país. El caso se originó cuando un comprador adquirió un automóvil por 46.520 euros en 2022 y, tras recibirlo en diciembre de ese año, intentó revocar su compra en mayo de 2023, argumentando que el plazo de catorce días para ejercer su derecho de retracto no había comenzado a contar debido a deficiencias en la información proporcionada por la vendedora.

En primera instancia, el tribunal había desestimado la demanda del consumidor, pero en apelación, el Tribunal Superior Regional de Stuttgart falló a favor del comprador, señalando que la cláusula informativa de la empresa era insuficiente. Este tribunal consideró que la información sobre el derecho de desistimiento estaba condicionada a una frase que vinculaba el derecho a la calidad de consumidor y al uso exclusivo de medios de comunicación a distancia, lo que no cumplía con los requisitos legales.

El Tribunal Superior argumentó que el comerciante debía informar de manera clara y específica si el comprador tenía derecho a desistirse de la compra, en lugar de dejar esta interpretación a la discreción del cliente. Además, se criticó a la vendedora por no incluir una estimación de los costos de devolución del vehículo, lo que, según el tribunal, invalidaba el inicio del plazo de desistimiento.

Sin embargo, el BGH revocó la decisión del tribunal superior y restableció la sentencia de primera instancia, determinando que el inicio del plazo de revocación no se ve afectado por la forma en que se redacte la instrucción. El tribunal concluyó que el empresario no está obligado a realizar una interpretación jurídica detallada para cada caso particular, siendo suficiente con mencionar los requisitos legales generales que rigen el derecho de desistimiento.

El BGH también destacó que el estándar de comprensión debe ser el de un consumidor medio, que se considera normalmente informado y razonablemente atento. En este sentido, el uso de términos jurídicos como “contrato a distancia” o “consumidor” no representa un riesgo de confusión que impida al usuario ejercer sus derechos. El tribunal subrayó que tanto la normativa de la Unión Europea como las instrucciones de revocación modelo utilizan términos técnicos sin necesidad de definiciones exhaustivas.

En relación a la omisión de los costos de devolución para mercancías que no pueden ser enviadas por correo ordinario, el BGH aclaró que esto no interrumpe el plazo de catorce días. La ley alemana y la Directiva de Derechos de los Consumidores establecen que si el comerciante no informa adecuadamente sobre estos costos, el consumidor queda eximido de pagarlos, pero el periodo de desistimiento sigue contando desde la entrega del bien. Dado que habían transcurrido más de cinco meses desde la entrega del vehículo hasta la declaración de revocación, el tribunal determinó que el derecho de desistimiento ya había expirado.