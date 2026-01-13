Racing Club condenado a indemnizar a familia de periodista asesinado en su sede por falta de seguridad y protección

Un Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil de Argentina ha dictado una sentencia que condena a Racing Club y a los autores materiales del homicidio de un joven periodista a indemnizar a la familia de la víctima. El hecho ocurrió el 24 de enero de 2013, cuando el periodista, socio del club, fue encontrado sin vida en la piscina de la sede de Villa del Parque.

El tribunal determinó que la víctima fue brutalmente agredida antes de ser arrojada a la piscina. Tres individuos fueron condenados penalmente a doce años de prisión como coautores del homicidio simple. Durante el juicio civil, los demandados intentaron argumentar que la muerte fue accidental, pero esta versión fue desestimada por el juez, quien se basó en la autopsia que reveló múltiples traumatismos, una fractura de cráneo y hemorragia craneoencefálica. El magistrado calificó de “absurda” la hipótesis de que la víctima se habría lanzado a la piscina por su propia voluntad.

La sentencia subrayó la responsabilidad del Racing Club Asociación Civil, señalando que el club no cumplió con su deber de garantizar la seguridad de sus socios. El juez indicó que la víctima se encontraba en las instalaciones del club participando en una reunión cuando fue atacada. Este incumplimiento de las normas de seguridad por parte del club fue considerado como una responsabilidad objetiva, lo que significa que el club es responsable independientemente de la intención de sus empleados o directivos.

El magistrado también destacó que, dada la naturaleza y la cantidad de las lesiones sufridas por la víctima, era evidente que no podía haber sido un solo agresor, ya que esto habría dejado lesiones defensivas en el atacante, lo cual no ocurrió. Los condenados presentaron solo lesiones menores en las manos, compatibles con las de alguien que golpea.

Además, el fallo concluyó que si el club hubiera implementado las medidas de seguridad adecuadas, el homicidio podría haberse evitado. Se probó que no había un control efectivo sobre el ingreso y salida de personas, que se permitieron reingresos durante la madrugada y que no se respetaron los horarios de cierre. El juez enfatizó que la falta de cumplimiento de estas reglas básicas de seguridad fue determinante en la ocurrencia del crimen, lo que impide al club alegar caso fortuito como defensa.

La sentencia no solo establece la responsabilidad civil de los autores del homicidio, sino también la del Racing Club por no proteger adecuadamente a sus socios y asistentes.