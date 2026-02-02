Autoridades lanzan plan para habilitar espacios infantiles acogedores en comisarías, promoviendo entornos seguros y amigables para niños

La Subsecretaría de la Niñez de Chile ha lanzado un plan para habilitar “Espacios Infantiles de Buen Trato” en comisarías y oficinas de violencia intrafamiliar, buscando crear entornos más acogedores para los niños que acompañan a adultos en trámites oficiales.

La iniciativa fue presentada en la 48ª Comisaría Familia e Infancia y tiene como objetivo ofrecer un ambiente seguro y amigable para los menores, quienes a menudo se ven involucrados en situaciones que pueden resultar estresantes.

En colaboración con la Dirección de Derechos Humanos y Protección de la Familia de Carabineros, se firmó un convenio que permitirá la creación de 58 espacios infantiles en 60 unidades a nivel nacional.

Además, se equiparán 71 Oficinas de Violencia Intrafamiliar, que se transformarán en Salas de Familia, proporcionando atención especializada a quienes denuncian delitos graves.

Estos nuevos espacios estarán dotados de elementos lúdicos, material didáctico y equipamiento adecuado, garantizando que los niños y niñas tengan un lugar seguro mientras acompañan a sus familias en las comisarías.

La implementación de estos espacios comenzará en las próximas semanas y se extenderá de manera progresiva a otras regiones del país.

La Subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva, enfatizó que “queremos que las instituciones públicas sean lugares donde los niños y niñas se sientan respetados, considerados y seguros. Este es un paso concreto para avanzar hacia un Estado que incorpora a la niñez en su quehacer diario”.

Por su parte, la General Mitza González, Directora de Derechos Humanos y Protección de la Familia, subrayó la importancia de cuidar a los niños en situaciones delicadas, afirmando que “los niños nunca dejan de ser niños y siempre debemos cuidarlos, especialmente cuando por diferentes razones deben acompañar a un adulto a una Comisaría. Por lo tanto, tener un espacio especialmente acondicionado donde puedan pintar, leer y jugar, nos permite evitar exponerlos a una situación que no les corresponde vivir”.

Con esta medida, Carabineros de Chile reafirma su compromiso con la protección de los derechos de los niños, extendiendo esta iniciativa no solo a la capital, sino a diversas unidades policiales en todo el país. La Subsecretaría de la Niñez también destacó que esta acción forma parte de una agenda más amplia destinada a fortalecer entornos protectores y accesibles en distintos servicios del Estado, avanzando en la creación de espacios que respondan a las necesidades reales de la niñez en su vida cotidiana.