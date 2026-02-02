Aporte Familiar Permanente 2026: Conoce el monto actualizado y las fechas de pago para este importante beneficio

El Aporte Familiar Permanente, conocido popularmente como Bono Marzo, es un beneficio económico crucial para las familias chilenas, diseñado para ofrecer apoyo financiero al inicio del año. En 2025, el monto del Aporte Familiar Permanente fue de $64.574, y se anticipa un aumento para 2026, aunque este incremento dependerá del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del presente año, con la información definitiva disponible en febrero de 2026.

Este aporte está destinado principalmente a familias de escasos recursos. Los beneficiarios del Aporte Familiar Permanente incluyen a aquellos que hayan recibido el Subsidio Familiar hasta el 31 de diciembre del año anterior, así como las familias que forman parte del programa ChileSolidario o del Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar). También son elegibles las personas que reciben la Asignación Familiar o Maternal por sus cargas debidamente inscritas hasta la misma fecha.

El Aporte Familiar Permanente se otorga una vez al año, aunque las fechas de pago varían según el grupo al que pertenezcan los beneficiarios. Existen dos grupos principales: aquellos que pertenecen al programa Chile Solidario o al Subsistema de Seguridades y Oportunidades, y los trabajadores y pensionados que no están afiliados al Instituto de Previsión Social (IPS) y que reciben la Asignación Familiar o Maternal.

Aún no se ha confirmado la fecha exacta de pago del Bono Marzo para 2026, pero se espera que los pagos comiencen a mediados de febrero de ese año. Este beneficio es fundamental para muchas familias chilenas, ya que les proporciona un alivio económico significativo al inicio del año.