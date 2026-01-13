Giacaman descarta trámite exprés para reactivar el nuevo cementerio de Penco tras renuncia de la constructora Lexus

El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, intensifica gestiones para reactivar el proyecto del Nuevo Cementerio Municipal, que se detuvo tras la renuncia de la empresa constructora.

El proyecto del Nuevo Cementerio Municipal de Penco enfrenta un nuevo revés tras la renuncia de la constructora Lexus, que había sido adjudicada para llevar a cabo la obra. En una reciente reunión en el Gobierno Regional del Bío Bío, el alcalde Vera, acompañado de concejales y del gobernador Sergio Giácaman, discutió la situación actual del proyecto. Según el consejero regional Luis Santibáñez, Giácaman advirtió que cualquier reformulación de la iniciativa no se realizará de manera rápida, lo que ha generado preocupación entre los ediles.

El concejal Leonardo Jara, quien ha criticado abiertamente al alcalde Vera por la paralización del proyecto, señaló que en la reunión se descartaron soluciones inmediatas. “El gobernador dejó claro que no habrá una solución exprés para este asunto”, afirmó Jara.

A pesar de las críticas, Santibáñez enfatizó que el Consejo Regional se enfocará en explorar todas las vías legales y administrativas para reanudar la construcción del cementerio. La situación se complica aún más, ya que la Municipalidad de Penco no entregó el terreno a la constructora debido a la espera de un pronunciamiento de la Contraloría sobre supuestas irregularidades en la licitación. Sin embargo, la Contraloría finalmente validó el proceso, lo que debería haber permitido avanzar.

El concejal Jara también advirtió sobre el riesgo de que el municipio enfrente millonarias indemnizaciones debido a la paralización del proyecto. La constructora Lexus decidió desistir de continuar con la obra, argumentando que el incumplimiento en la entrega del terreno por parte de la municipalidad encareció el proyecto, aumentando su costo de 3 mil a 4 mil 500 millones de pesos.

La situación del Nuevo Cementerio Municipal de Penco sigue siendo incierta, y las autoridades locales buscan soluciones para evitar mayores complicaciones y reactivar la construcción lo antes posible.