Caos y agresiones en las afueras del Palacio de Justicia tras la absolución de Claudio Crespo

Claudio Crespo fue absuelto este martes en el caso de Gustavo Gatica, lo que desató enfrentamientos entre sus seguidores y los del diputado electo.

Cerca de las 13:30 horas del martes 13 de enero, Crespo salió del Palacio de Justicia en Santiago tras ser declarado no culpable en el juicio por las lesiones oculares sufridas por Gatica durante las protestas en Chile. Su salida atrajo la atención de medios nacionales como Canal 13, CHV, TVN y CNN, que acudieron al lugar para registrar las reacciones del público.

La atmósfera frente al tribunal era tensa, con un visible enfrentamiento entre simpatizantes de Crespo y quienes apoyaban a Gatica. A pesar de algunos intentos de iniciar peleas, personal de Carabineros y Gendarmería logró mantener el control hasta que Crespo abandonó el edificio judicial.

Cuando el exuniformado se preparaba para ofrecer declaraciones a la prensa, se produjo un nuevo altercado entre los presentes. Según su propio testimonio, una mujer de la tercera edad —a quien identificó como su suegra— fue agredida. “Mira, agredieron a mi suegra, hueón. La mujer agredió a mi suegra, hueón”, expresó Crespo ante los medios sin retirarse del lugar.

Reporteros de Bío Bío Chile y otros testigos informaron que las agresiones provinieron de ambos grupos, lo que intensificó la tensión en el sitio. Las imágenes difundidas por agencias de noticias mostraron a personas involucradas en forcejeos y a una mujer con el rostro ensangrentado, lo que reflejó el nivel de violencia tras conocerse el veredicto.

La absolución de Crespo reactivó las divisiones en torno a los hechos ocurridos durante el estallido social y al rol de las fuerzas policiales en materia de derechos humanos. El caso vuelve a evidenciar la profunda polarización que aún persiste en la sociedad chilena.