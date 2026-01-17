La Renga regresa a Chile con concierto y estreno exclusivo de su película “Totalmente poseídos” en enero

La emblemática banda argentina La Renga se presentará en Chile el próximo 31 de enero, marcando su regreso tras cuatro años de ausencia.

El cuarteto, conocido por su potente rock, ofrecerá un concierto en el Parque Ciudad Empresarial, donde sus miles de seguidores podrán disfrutar de una noche llena de música. Además, los fanáticos que adquieran sus entradas antes del 25 de enero tendrán la oportunidad de asistir a una función exclusiva de la película documental “Totalmente poseídos”, que se proyectará el 29 de enero a las 20:30 horas en La Cúpula del Parque O’Higgins.

Para acceder a la exhibición de la película, los interesados deben comprar sus entradas a través de Puntoticket y canjearlas para la función. Cada ticket comprado otorga derecho a un cupo, y quienes hayan adquirido sus entradas en persona deberán comunicarse a reservas@toma.cl para realizar el canje. Es importante destacar que el ingreso a la proyección será por orden de llegada y hasta completar los cupos disponibles, y el proceso de canje se cerrará el 25 de enero.

El show de La Renga incluirá tres nuevas canciones: “La banquina de algún lado”, “Buena Ruta hermano” y “Ese lugar de ninguna parte”, las cuales forman parte de la película estrenada en 2023. “Totalmente poseído” documenta la travesía de la banda en motocicleta a través de diversos paisajes de Argentina durante su gira, mostrando la conexión de la banda con su música y su país.

Los tickets para el concierto del 31 de enero ya están disponibles en Puntoticket, lo que ha generado gran expectativa entre los fanáticos de La Renga en Chile.