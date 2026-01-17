La U de Chile y Colo Colo se preparan para el emocionante inicio del Campeonato Nacional 2026 y su primer Superclásico

Colo Colo y Universidad de Chile inician la Liga de Primera 2026 con partidos programados para finales de enero.

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) ha dado a conocer la programación del Campeonato Nacional 2026, que comenzará con el enfrentamiento entre la Universidad de Chile y Audax Italiano el viernes 30 de enero en el Estadio Nacional. Este será el primer partido de la temporada, mientras que Colo Colo debutará el sábado 31 de enero contra Deportes Limache en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

En esta ocasión, el tradicional “duelo de campeones”, que enfrenta a los campeones de la Primera División y la Primera B, no será el primer partido del torneo, como ha sido habitual en temporadas anteriores. En su lugar, se llevará a cabo el sábado 31 de enero, cuando Universidad de Concepción se enfrente a Coquimbo Unido en el estadio Ester Roa Rebolledo.

Universidad Católica también se unirá a la competencia, debutando el domingo 1 de febrero contra Deportes La Serena en el estadio La Portada. La primera fecha de la Liga de Primera 2026 concluirá el lunes 2 de febrero, con el partido entre Everton y Unión La Calera.

Además, la ANFP ha programado el primer Superclásico del año, que enfrentará a Colo Colo y Universidad de Chile en la quinta fecha del torneo, el domingo 1 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Monumental. Este será el partido número 199 entre ambos equipos en la Primera División, donde Colo Colo lidera el historial con 90 victorias, frente a 50 de la U y 58 empates.