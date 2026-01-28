Rawayana regresa a Chile con su gira mundial ¿Dónde es el after? y nuevo álbum, ¡no te lo pierdas!

La banda Rawayana, ganadora de múltiples premios GRAMMY®, lanzará su nuevo álbum “¿Dónde es el after?” y lo presentará en una gira por Latinoamérica y España.

La gira, denominada “¿Dónde es el after? World Tour”, comenzará el 17 de abril en el Movistar Arena de Bogotá, Colombia, y se extenderá hasta agosto, con paradas en importantes ciudades de la región. En Chile, Rawayana se presentará el 22 de agosto en el Movistar Arena de Santiago. Esta ambiciosa gira es promovida por Live Nation y Rimas Nation.

Durante el mes de mayo, la banda realizará dos conciertos en España: el 15 de mayo en el Movistar Arena de Madrid y el 17 de mayo en el Palau St. Jordi de Barcelona. Posteriormente, en junio, Rawayana regresará a México con actuaciones programadas en Mérida, Puebla, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, donde debutará en el emblemático Palacio de los Deportes.

La gira también incluirá visitas a El Salvador, Honduras, Panamá y Costa Rica antes de dirigirse a Perú, Argentina, Chile y Ecuador en agosto. Las entradas para los conciertos estarán disponibles a través de Puntoticket, con una preventa exclusiva para clientes del Banco de Chile que comenzará el 2 de febrero al mediodía, y la venta general iniciará el 4 de febrero a la misma hora.

El álbum “¿Dónde es el after?”, que se lanzará poco antes de la gira, es un proyecto de 23 canciones que explora la búsqueda de experiencias que trascienden lo cotidiano. Incluye sencillos destacados como “La Noche Que No Había Uber” y “Reyimiller“, y cuenta con colaboraciones de artistas reconocidos como Elena Rose, Servando y Florentino, Manuel Turizo, y Grupo Frontera, entre otros.

El álbum ha tenido un gran recibimiento, debutando en el puesto #2 del chart Top Albums Debut Global de Spotify y alcanzando el #1 en el Top Album Debuts USA. Además, el tema “Inglés en Miami“, en colaboración con Manuel Turizo, se posicionó en el puesto #8 del Top Songs Debut USA en su semana de lanzamiento. Rawayana continúa consolidándose como una de las bandas más innovadoras y consistentes de la música latina contemporánea.