Pablo Longueira regresa a la UDI para reconstruir el partido y llama a militantes a un encuentro clave

El coronel Pablo Longueira ha anunciado su regreso a la Unión Demócrata Independiente (UDI) tras cinco años de ausencia, en un momento clave para el partido, que se prepara para elecciones internas. En un mensaje enviado a través de WhatsApp, Longueira, fundador de la UDI y el único de su generación aún vivo, comunicó que se reinscribió como militante ante el Servicio Electoral (Servel) el pasado domingo.

Este anuncio se produce en un contexto donde el deseo de muchos militantes de ver a Longueira de vuelta se hizo evidente durante una cena de desagravio en diciembre, donde el grito “A la UDI” resonó entre los asistentes. En esa ocasión, el ex timonel del partido había expresado su intención de hacer un “último aporte” al país, lo que ahora se concreta con su retorno a la militancia. “Con profunda alegría les comunico que, después de un largo periodo de discernimiento, el día domingo me reinscribí en la UDI y ayer me han aceptado como militante“, indicó Longueira en su mensaje.

El ex senador también destacó la importancia de su regreso en el actual momento político, señalando que “mi deber es volver a colaborar para que esta nueva transición que comenzó con el triunfo del Plebiscito del 4 de septiembre del 2022, sea tan exitosa como la que nos tocó participar cuando retornamos a la democracia“. Longueira enfatizó su deseo de contribuir a “reconstruir una UDI popular” y convocó a un encuentro entre dirigentes del partido para discutir cómo avanzar en esta dirección.

La UDI se encuentra en un periodo de divisiones internas, con dos corrientes principales: la de los coroneles, a la que pertenece Longueira, y la nueva generación liderada por Guillermo Ramírez. Longueira había dejado el partido en 2021 tras ser bloqueado por la directiva de Javier Macaya para presentarse a un consejo constitucional, lo que generó tensiones que aún persisten. Aunque no ha manifestado explícitamente su intención de postularse a la presidencia del partido, su regreso ha suscitado especulaciones sobre su posible candidatura en las próximas elecciones internas, programadas para finales de 2026.

La actual directiva, que busca mantener el control del partido, ha expresado que no hay una pugna directa con Longueira, pero reconocen la distancia política que existe. En este contexto, la convocatoria de Longueira a un encuentro con los militantes podría ser interpretada como un intento de medir su influencia dentro de la UDI, especialmente tras la exitosa cena de desagravio que reunió a más de mil militantes.

Por otro lado, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, y la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, han criticado a la UDI y a su líder, José Antonio Kast, por la falta de claridad en sus posiciones políticas, en medio de un clima de tensiones tanto internas como externas. En el ámbito climático, se anticipan precipitaciones significativas en la capital para la próxima semana, lo que añade un contexto adicional a la situación política del país.