Tribunal laboral falla a favor de chofer tras despido indirecto por incumplimiento de cotizaciones previsionales

El Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago falló a favor de un trabajador que demandó a Pullman Cargo S.A. por incumplimiento de obligaciones laborales.

La sentencia se produjo tras la presentación de una demanda por parte de un chofer que trabajó en la empresa desde marzo de 2020 y que se autodespidió en enero de 2025, debido a la falta de pago de sus remuneraciones y cotizaciones previsionales. El demandante solicitó una serie de compensaciones, incluyendo indemnización por término de contrato, recargo legal, feriado proporcional, nulidad del despido y la regularización de sus cotizaciones.

Pullman Cargo S.A. reconoció la existencia de la relación laboral y la condición de chofer del demandante, pero rechazó la acusación de adeudos significativos, argumentando que las cotizaciones estaban al día y que el despido se realizó conforme a las formalidades legales.

Sin embargo, el tribunal determinó que, aunque las remuneraciones correspondientes a enero de 2024 fueron pagadas, existían deudas en las cotizaciones previsionales ante AFP Cuprum, AFC Chile y FONASA. Este incumplimiento fue considerado grave y justificó el despido indirecto del trabajador.

El fallo del tribunal ordenó a Pullman Cargo S.A. el pago de indemnización sustitutiva de aviso previo, indemnización por años de servicio, recargo legal, feriado legal y proporcional, así como las cotizaciones previsionales adeudadas. Los montos a pagar deberán incluir reajustes e intereses conforme a la legislación vigente. No obstante, la empresa no fue condenada al pago de costas, dado que no fue completamente vencida en el juicio.