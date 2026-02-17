Embajador de Israel denuncia campaña de desinformación tras querella por crímenes de guerra en Chile

El embajador de Israel en Chile, Peleg Lewi, ha respondido a la querella presentada por la Fundación Hind Rajab (HRF) contra el ex francotirador del Ejército israelí, Rom Kovtun, quien es acusado de genocidio, crímenes de lesa humanidad y de guerra en la Franja de Gaza. Lewi, a través de su cuenta en la red social X, calificó las acusaciones como “falsas” y parte de una “campaña de desinformación” impulsada por “sectores palestinos radicales en Chile”.

La querella ha generado un intenso debate en el país, y Lewi sostiene que la acusación carece de fundamento y que Kovtun no se encuentra en Chile. “No existe evidencia creíble que indique lo contrario”, afirmó el embajador, quien también criticó el uso del sistema judicial chileno con fines políticos, argumentando que esto aleja la justicia de su propósito original.

Lewi enfatizó que la acción judicial busca presionar e involucrar indebidamente a la Embajada de Israel y a las autoridades chilenas en una narrativa que considera dañina. Además, advirtió que tales acusaciones fomentan el odio y el antisemitismo, disfrazados de activismo. “Es momento de unir, de priorizar la verdad y de no permitir que la desinformación nos divida”, declaró.

El embajador también hizo un llamado a los medios de comunicación para que examinen los hechos antes de publicar, y se mostró dispuesto a colaborar con las autoridades y los medios en base a hechos verificables y transparencia. En su mensaje, Lewi reiteró que las acusaciones sobre la presencia de Kovtun en Chile son categóricamente falsas y forman parte de una campaña de desinformación.

La situación ha generado reacciones diversas en el ámbito político y social, y se espera que continúe el debate sobre el impacto de estas acusaciones en las relaciones entre Chile e Israel, así como en la percepción pública del conflicto en Gaza.