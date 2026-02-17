Vecinos de Concepción exigen acción ante proliferación de microbasurales y falta de fiscalización en sus barrios

Vecinos de Concepción denuncian el aumento de microbasurales en el sector de Pedro de Valdivia Bajo y Pedro del Río Zañartu, lo que afecta la salubridad y la imagen del barrio.

En el sector de Pedro de Valdivia Bajo, bajo el puente Llacolén, se han acumulado escombros, desechos domiciliarios y basura, lo que ha generado preocupación entre los residentes por los problemas de salubridad que esto conlleva. Rosa Terán, presidenta de la Junta de Vecinos, destacó que esta situación no es un caso aislado, ya que se repite en diversas calles del barrio, y subrayó la falta de fiscalización en el retiro de residuos.

Por otro lado, en el sector Pedro del Río Zañartu, los vecinos también han expresado su inquietud por el uso inadecuado de espacios públicos para el depósito de basura. Ernestina Gatica, presidenta de la Junta de Vecinos de esta área, advirtió sobre las consecuencias sanitarias de la acumulación de basura, que incluye el aumento de roedores y garrapatas. Además, Gatica cuestionó el estado de las áreas verdes, señalando la falta de mantenimiento que afecta la calidad de vida en el barrio.

Las vecinas del sector han manifestado que el problema de los microbasurales es constante y que impacta negativamente en la imagen del barrio. La comunidad ha solicitado mayor control y fiscalización por parte de las autoridades, así como soluciones concretas para erradicar estos focos de contaminación.

Radio Bío Bío intentó obtener una respuesta de la Municipalidad de Concepción sobre estas denuncias, pero hasta el momento no se ha recibido información al respecto.