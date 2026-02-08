Patricio Maturana

Patricio Maturana, ex carabinero condenado por caso Fabiola Campillai, realiza su primera salida dominical desde prisión

El ex carabinero Patricio Maturana, condenado por el caso de la senadora Fabiola Campillai, realizó su primera salida dominical desde el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Molina el 8 de febrero. Maturana, quien cumple una pena de 12 años y 813 días de prisión por apremios ilegítimos que resultaron en lesiones graves, recibió la aprobación de Gendarmería para este beneficio tras solicitarlo formalmente.

A las 07:00 horas, Maturana dejó el penal, aunque no hizo declaraciones a los medios presentes. Su salida fue respaldada por miembros de la ONG Grupo de apoyo a los caídos, quienes se encontraban en el lugar para brindarle apoyo. Gendarmería, a través de un comunicado, explicó que el Consejo Técnico del CCP de Molina evaluó diversas solicitudes de beneficios intrapenitenciarios y determinó que Maturana cumplía con los requisitos necesarios para la salida dominical.

El ex capitán de Carabineros debe regresar al centro penitenciario al final del día, conforme a las condiciones del beneficio otorgado. Este caso ha generado un considerable interés público, dado el contexto de la condena de Maturana y su relación con un caso que ha sido objeto de atención mediática y social en Chile.