Búsqueda de Julia Chuñil se intensifica en bosque tras 26 días de esfuerzos por encontrar a la adulta mayor desaparecida

Las autoridades chilenas continúan este domingo con un amplio operativo de búsqueda para localizar a Julia Chuñil, una mujer de 72 años desaparecida desde noviembre de 2024 en el sector rural de Huichaco, en la comuna de Máfil, región de Los Ríos.

Este es el día 26 de las labores de búsqueda, que se han centrado en la vivienda de Chuñil y sus alrededores, considerados como el último lugar donde fue vista con vida. A pesar de los esfuerzos, que han incluido el desmantelamiento de bodegas e invernaderos y numerosas excavaciones, hasta el momento no se ha logrado encontrar su cuerpo.

La Fiscalía ha señalado que el hijo de la mujer, Javier Troncoso, es el principal sospechoso de su asesinato, y que otros dos de sus cinco hijos, Jeannette y Pablo, habrían colaborado en el crimen. En este contexto, las diligencias de búsqueda se están ampliando a un área más alejada de la vivienda, específicamente a un bosque cercano, donde se presume que podría estar oculto el cuerpo de Chuñil.

Carabineros del Laboratorio de Criminalística (Labocar) y del Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV) han comenzado a utilizar maquinaria pesada y equipamiento especializado, como georradares, para delimitar áreas específicas dentro de las 22 hectáreas que serán excavadas en la búsqueda.

Hasta ahora, el único hallazgo significativo ha sido un rastro de sangre en un hacha, que ha sido confirmado como humano, aunque aún no se ha determinado si corresponde a Julia Chuñil. Las autoridades han enfatizado que, dado que se trata de un proceso judicial en curso, los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que se demuestre lo contrario.