Nicolás Maduro y Cilia Flores llegan a tribunal de Nueva York para su primera comparecencia judicial bajo estricta seguridad

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se presentó este lunes en un tribunal de Nueva York para su primera comparecencia ante un juez, tras ser trasladado desde un centro de detención federal.

Maduro llegó al edificio judicial acompañado de su esposa, Cilia Flores, después de haber estado recluido en un Centro de Detención en Brooklyn. El traslado se llevó a cabo bajo estrictas medidas de seguridad, utilizando una combinación de caravana terrestre y helicóptero, según se pudo observar en registros audiovisuales. En las imágenes, ambos aparecieron con grilletes y vestían atuendos de color beige, mientras eran escoltados por agentes armados de la DEA (Administración de Control de Drogas) de Estados Unidos.

La presencia de fuerzas federales fue evidente tanto en el exterior del centro de detención como en el acceso al tribunal, lo que subraya la importancia del procedimiento judicial. La defensa de Maduro ha sido asignada al abogado David Wikstrom, quien fue designado por el tribunal para representarlo en esta instancia inicial del proceso judicial que se desarrolla en Estados Unidos.

Este evento marca un momento significativo en la situación legal de Maduro, quien ha enfrentado múltiples acusaciones y presiones internacionales. La comparecencia de este lunes es parte de un proceso más amplio que involucra a varios líderes y exfuncionarios del gobierno venezolano, en medio de un contexto de crisis política y económica en el país sudamericano.