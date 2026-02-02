Guillermo Ramírez: Captura de Maduro representa una oportunidad para la recuperación y el futuro de Venezuela

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, calificó la reciente operación militar de Estados Unidos que resultó en la captura de Nicolás Maduro como “una luz de esperanza” para el pueblo venezolano.

En medio de las críticas sobre el intervencionismo de potencias extranjeras en América Latina, Ramírez defendió la acción militar, argumentando que “la injerencia extranjera ha habido durante décadas en Venezuela”. Destacó que el gobierno cubano confirmó la muerte de 35 militares cubanos durante la operación y mencionó la presencia de grupos vinculados a Irán, Hezbolá y Rusia en el país sudamericano.

El diputado expresó que la captura de Maduro podría permitir que los ocho millones de venezolanos desplazados regresen a su país con la esperanza de mejorar sus condiciones de vida. “Lo que ocurrió el sábado es una luz de esperanza porque permite que los venezolanos puedan recuperar su país. Ellos y sus familias podrán tener alimento y medicamentos que no tenían”, afirmó Ramírez.

Además, el presidente de la UDI subrayó que la crisis humanitaria en Venezuela podría comenzar a resolverse, y enfatizó que es difícil no empatizar con la alegría de los venezolanos en el exilio tras la noticia de la captura de Maduro.

Ramírez también abordó la necesidad de discutir la eficacia del derecho internacional en el contexto de la crisis venezolana, señalando que este ha sido manipulado por regímenes dictatoriales para perpetuarse en el poder. “La situación en Venezuela abre la posibilidad de tener una discusión más desapasionada y objetiva sobre el derecho internacional para enfrentar los nuevos desafíos globales”, indicó.

Finalmente, el parlamentario recordó que en julio de 2024 se celebraron elecciones presidenciales en las que Edmundo González fue declarado ganador, y que el traspaso de mando debió haberse realizado en enero de 2025, lo que no ocurrió. “Para llegar a un acuerdo sobre cómo debe producirse la transición, ese dato tiene que estar sobre la mesa. Ahora es muy prematuro para saber qué es lo que va a ocurrir”, concluyó Ramírez.