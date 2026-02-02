Metro de Santiago presenta su tarjeta bip! navideña: diseño festivo, precio accesible y puntos de venta en la ciudad

La Navidad ha llegado al Metro de Santiago con el lanzamiento de una tarjeta bip! edición especial, diseñada tanto para los usuarios habituales como para los coleccionistas que buscan un recuerdo único de estas fiestas. Esta nueva versión de la tarjeta, que mantiene las funciones de la bip! tradicional, presenta un diseño festivo que incluye a los rombítos, los personajes emblemáticos del Metro, vestidos con motivos navideños y rodeados de colores alegres.

La tarjeta bip! navideña no solo facilita los viajes en el sistema de transporte, sino que también se convierte en un objeto de colección. Según Metro, el objetivo es “acompañar los viajes con alegría, color y espíritu navideño”, reforzando así la identidad visual de la marca y su conexión con la vida cotidiana de la ciudad.

En cuanto al precio, la tarjeta navideña tiene el mismo costo que una bip! regular, ya que el valor se refiere al soporte físico y no al diseño. El saldo para viajar se carga por separado, como en cualquier tarjeta convencional, lo que la convierte en una opción accesible y atractiva para quienes buscan un regalo sencillo o un recuerdo urbano en esta época del año.

La tarjeta estará disponible a partir de este jueves en varias estaciones del Metro de Santiago, incluyendo: Tobalaba (Línea 1 y Línea 4), Los Dominicos, Pajaritos, Plaza de Puente Alto, Plaza de Maipú, La Cisterna, Vespucio Norte y Vicuña Mackenna. Además, los visitantes de la tienda Bazar Metro, ubicada en la estación La Moneda, podrán disfrutar de un 20% de descuento en productos seleccionados, ampliando así la experiencia de marca más allá del transporte.

Con esta edición especial, Metro reafirma su compromiso con el coleccionismo urbano, una tendencia que ha cobrado fuerza en las redes sociales, transformando objetos cotidianos en recuerdos con un valor emocional significativo. La tarjeta bip! navideña no solo es un medio de transporte, sino también un vínculo con la nostalgia, la ciudad y las celebraciones de fin de año.