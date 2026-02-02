Eduardo Riveros: de icónico presentador de noticias a emprendedor en la cocina, reflexiona sobre su nueva vida y nostalgia

El reconocido comunicador chileno Eduardo Riveros, quien brilló en la televisión durante las décadas de los 80 y 90, ha compartido detalles sobre su vida alejada de los medios desde su salida en 2015.

Riveros, conocido por su participación en programas emblemáticos como Teleonce al despertar, En Directo, Martes 13, Teletarde y Teletrece, así como por su colaboración en Sábado Gigante junto a Don Francisco, se ha mantenido alejado de las pantallas por casi una década.

En una reciente aparición en el programa Only Fama, el ex periodista reveló cómo ha cambiado su rutina diaria desde que dejó la televisión. Actualmente, Riveros trabaja en el local de comida árabe Naifi, un emprendimiento familiar que pertenece a su esposa desde hace más de veinte años. “Lo que hago es pelar papas, a veces tengo que pelar 100 papas”, comentó, reflejando el contraste entre su pasado en la televisión y su presente laboral.

A pesar de la nostalgia que siente por su antigua carrera, Riveros ha encontrado satisfacción en su nuevo rol. “A esa hora que estoy pelando papas, a mí me estaban maquillando para ir a hacer el trabajo que hasta el día de hoy yo amo, que es el micrófono y las cámaras”, expresó, reconociendo la importancia de su trabajo actual en el negocio familiar.

Según lo compartido en el programa y destacado por La Cuarta, Riveros ha estado colaborando activamente en el negocio, principalmente en la compra de insumos. “Mi trabajo es comprar, en los supermercados, todos los insumos”, explicó, subrayando su compromiso con el emprendimiento familiar.

Reflexionando sobre su trayectoria, Riveros manifestó que, en su época de mayor popularidad, no era consciente del impacto que tenía en la audiencia. “En esa época no me daba cuenta, solamente quería realizar mi trabajo de la mejor forma posible”, comentó, añadiendo que ahora aprecia el vínculo que mantiene con el público.

Finalmente, el comunicador expresó su agradecimiento a la audiencia, afirmando que siempre fue bien tratado en términos de sintonía. “Agradecer al público, porque la verdad que siempre el público, en términos de sintonía, me trató bien”, concluyó, dejando claro que, aunque ha dejado la televisión, su conexión con la audiencia sigue viva.