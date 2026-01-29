Marcelo Ríos inicia un nuevo romance con Tamara Cornejo, hija del famoso tenista Patricio Cornejo

Marcelo Ríos, extenista chileno, ha vuelto a captar la atención de los medios por su vida amorosa, tras confirmar su nueva relación con Tamara Cornejo, hija del reconocido tenista Patricio Cornejo. Esta noticia surge apenas un mes después de que Ríos finalizara su relación con la nutricionista Vanessa Bourgeois.

La revelación fue realizada por el programa «Zona de Estrellas» de Zona Latina, donde se ofrecieron detalles sobre la nueva pareja. La panelista Adriana Barrientos describió a Cornejo como “una chiquilla estupenda” de alrededor de 30 años, quien también está involucrada en el mundo del tenis. Barrientos añadió que Cornejo estuvo a punto de casarse hace tres meses, lo que añade un matiz interesante a su historia personal.

Hugo Valencia, conductor del programa, confirmó la relación tras recibir una llamada directa de Ríos, quien aseguró que la información era verídica. “Lo que dijiste, según palabras de Marcelo Ríos, es completamente cierto. Tamara Cornejo es la nueva pareja de Marcelo. Él mismo me lo confirma”, indicó Valencia. Además, el animador aclaró que esta nueva relación no se superpone con la anterior, ya que comenzó hace menos de un mes y ambos se conocen desde la infancia.

Con este nuevo capítulo en su vida sentimental, Marcelo Ríos vuelve a ser el foco de atención, ahora vinculado a una figura del ámbito tenístico nacional y a la familia Cornejo, lo que podría generar un renovado interés en su trayectoria personal y profesional.