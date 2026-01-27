Marcela Vacarezza y su hermana Adriana desmienten rumores de distanciamiento con emotiva aparición familiar en redes sociales

A fines de 2025, Marcela Vacarezza fue objeto de críticas por un supuesto distanciamiento de su hermana Adriana, quien habló sobre sus problemas de salud en un programa de televisión.

La controversia se desató cuando Adriana Vacarezza, durante su participación en el estelar «Only Fama», compartió detalles sobre las complicaciones de salud que ha enfrentado tras un accidente en su juventud. En ese contexto, Adriana hizo una declaración que muchos interpretaron como un indicio de distanciamiento familiar: «Ellos son como son, yo soy como soy», refiriéndose a su familia y, en particular, a su hermana Marcela. A pesar de que Marcela fue vista celebrando el fin de año junto a Adriana, las críticas sobre su supuesta falta de apoyo continuaron.

Sin embargo, la situación parece haber cambiado recientemente. Ambas hermanas, junto a dos de sus otras hermanas, fueron fotografiadas en un matrimonio, un evento que fue documentado y compartido en redes sociales. Adriana publicó la imagen con el mensaje: «Yo, mi hermana Titi, Claudia y Marcela. Matrimonio de la hija de Titi. Enero 2026». Esta publicación ha sido interpretada como una reafirmación de la unidad familiar, desmintiendo así las especulaciones sobre un distanciamiento entre ellas.

La aparición conjunta de las hermanas Vacarezza no solo cierra la polémica, sino que también subraya la fortaleza de sus lazos familiares, recordando a sus seguidores que, a pesar de los rumores, la familia permanece unida.