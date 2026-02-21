Accidente en San Isidro: periodista peruana vinculada a atropello fatal de campeona de buceo Lizeth Marzano

El 17 de febrero de 2026, un trágico accidente de tránsito en San Isidro, Lima, resultó en la muerte de Lizeth Marzano Noguera, destacada deportista y campeona nacional de buceo y apnea.

De acuerdo con informes de las autoridades y medios locales, el accidente ocurrió cuando un vehículo, que circulaba a alta velocidad, impactó a Marzano. Tras el incidente, el conductor se dio a la fuga. Posteriormente, se confirmó que el automóvil involucrado estaba registrado a nombre de Marisel Linares, periodista y conductora de Willax Televisión en Perú.

Marisel Linares emitió un comunicado a través de sus redes sociales, aclarando que desde septiembre de 2025 el vehículo ya no estaba bajo su posesión, sino que había sido entregado a una “tercera persona”. En su mensaje, Linares enfatizó que no estaba conduciendo el automóvil en el momento del accidente y que el responsable del hecho enfrentará las consecuencias legales pertinentes.

La Policía Nacional del Perú identificó al conductor como Adrián Villar, de 21 años, quien se presentó ante las autoridades acompañado de su abogado y entregó el vehículo implicado en el atropello. Según reportes de medios peruanos, Villar tendría un vínculo familiar con la propietaria del automóvil.

Las investigaciones sobre el accidente continúan, y las autoridades están trabajando para determinar las responsabilidades penales y civiles que puedan derivarse de este trágico suceso. La Fiscalía está llevando a cabo las diligencias necesarias en relación con la muerte de Lizeth Marzano Noguera.