Christian Ocaranza: de bailarín estrella de Rojo a productor y referente en la danza chilena actual

Christian Eduardo Ocaranza Navarro, reconocido bailarín chileno, ha dejado una huella imborrable en la televisión nacional gracias a su participación en el programa “Rojo, Fama Contrafama” y su versátil carrera artística.

Desde sus inicios en el mundo del espectáculo, Ocaranza ha demostrado su talento y dedicación. A los 15 años, comenzó a presentarse en castings televisivos, logrando su primer gran paso en 1998 al unirse a la sección “Generación 2000” del programa “Venga conmigo” en Canal 13, donde permaneció hasta 2001. Durante este tiempo, continuó perfeccionando su formación en danza y participó en diversos cuerpos de baile de programas de televisión.

El verdadero despegue de su carrera llegó en 2003, cuando se integró a la tercera generación de “Rojo, Fama Contrafama” en TVN. Su innovación en coreografías y su versatilidad lo convirtieron en uno de los favoritos del público, y en noviembre de ese año, Ocaranza se alzó con el primer lugar del programa, consolidándose como una figura relevante en el ámbito artístico nacional. Posteriormente, también ganó la gran final de “Gran Rojo”. Durante su tiempo en “Rojo”, fue parte del Clan Rojo y desarrolló la sección “Metamorfosis”, donde presentaba montajes coreográficos con un fuerte componente expresivo. Permaneció en el programa hasta diciembre de 2006, periodo en el que recibió el Premio APES en la categoría Aporte.

Tras su paso por “Rojo”, Ocaranza continuó su carrera en el espectáculo. En 2010, participó en “Circo de Estrellas” de TVN, aunque tuvo que abandonar debido a una lesión. En 2012, fue invitado a la quinta temporada de “Fiebre de Baile” en Chilevisión, donde obtuvo el segundo lugar. En 2018, regresó como coach de bailarines en “Rojo, el color del talento”, compartiendo su experiencia con nuevas generaciones. Más recientemente, en 2022, participó como estelar en “Aquí se baila” de Canal 13, alcanzando el cuarto lugar, y en 2025 volvió a TVN como asesor escénico de la segunda temporada de “Mi nombre es…”.

Además de su carrera en televisión, Ocaranza ha trabajado como bailarín en el Teatro Municipal de Santiago y ha impartido clases de danza, incluyendo sesiones de Zumba y otras disciplinas artísticas. También fundó su propia productora de eventos, “Ocaranza Producciones”, que se dedica a la organización integral de eventos y servicios técnicos complementarios.

En su vida personal, Ocaranza ha sido abierto sobre su homosexualidad, compartiendo su experiencia en entrevistas y programas como “La Divina Comida”. Ha relatado cómo, durante sus inicios en “Rojo”, la producción le pedía que no hablara de su orientación sexual en televisión y que evitara participar en eventos visibles de la comunidad LGBTIQ+ para “proteger su imagen televisiva”. A pesar de los desafíos, ha logrado superar prejuicios y ha encontrado aceptación en su entorno familiar.

En cuanto a su vida amorosa, Ocaranza ha estado en una relación pública con Bastián Ibáñez, ingeniero civil industrial, desde 2019. Ambos se comprometieron en matrimonio en 2021 y celebraron seis años de relación en octubre de 2025. Sin embargo, al momento de reportar esta nota, ya no comparten fotos juntos en sus redes sociales y han dejado de seguirse en Instagram.

Ocaranza mantiene una activa presencia en Instagram, donde comparte su trabajo artístico y momentos de su vida personal, acumulando más de 225 mil seguidores que recuerdan su trayectoria en la televisión y siguen su actual labor en danza, producción y formación de artistas. Su productora sigue vigente y en funcionamiento, mientras él continúa dedicándose al baile y colaborando con otros ex participantes de “Rojo”.