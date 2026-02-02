Colo Colo se acerca a Lautaro Pastrán como nuevo refuerzo para la delantera, a la espera de aprobación del directorio

Colo Colo se prepara para la temporada 2026 con refuerzos que han mostrado un buen rendimiento en la pretemporada, mientras busca fortalecer su ataque.

El club chileno ha estado evaluando a sus nuevos fichajes, destacando la prometedora dupla de centrales formada por Joaquín Sosa y Javier Méndez. Además, Matías Fernández ha mostrado un alto nivel de participación en los entrenamientos, y Maximiliano Romero ya se destacó con una asistencia en un partido amistoso contra Peñarol. Sin embargo, la reciente venta de Lucas Cepeda al Elche de España ha dejado al equipo con una necesidad urgente de reforzar su línea ofensiva.

En este contexto, la dirigencia de Colo Colo y el entrenador Fernando Ortiz están interesados en Víctor Dávila, un delantero que ha tenido experiencia con la selección chilena y que actualmente juega en el América de México. A pesar de que se había alcanzado un acuerdo de préstamo con New York Red Bulls, la llegada de Dávila al club aún no se ha concretado, y las negociaciones con el equipo mexicano no han avanzado significativamente.

Por otro lado, Colo Colo parece tener casi asegurado otro refuerzo en la delantera: Lautaro Pastrán, un extremo argentino-chileno de 23 años que ha jugado anteriormente en Everton de Viña del Mar y que actualmente forma parte de Belgrano de Argentina. Según el periodista Cristián Alvarado, Pastrán llegaría al club en calidad de préstamo con opción de compra. La aprobación de este fichaje está programada para el miércoles, durante una reunión del directorio de Blanco y Negro, que se llevará a cabo a las 14:30 horas.

La situación de Dávila y la llegada de Pastrán serán temas clave en la agenda del club, que busca optimizar su plantilla antes del inicio de la nueva temporada.