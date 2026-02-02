Christian Henríquez revela por qué rechazó volver a Viña 2026: “Las condiciones económicas no son justas para los comediantes”

El comediante chileno Christian Henríquez, conocido por sus icónicos personajes Ruperto y la Rupertina, ha revelado que estuvo a punto de regresar al Festival de Viña del Mar en su edición 2026, pero finalmente decidió rechazar la oferta. Esta información fue compartida durante su participación en el podcast “Sin Editar”, conducido por Pamela Díaz.

En la conversación, Díaz le preguntó directamente sobre la posibilidad de volver a presentarse en el escenario de la Quinta Vergara, recordando el éxito que tuvo en 2006, cuando Ruperto se convirtió en uno de los actos más comentados del festival. Henríquez confirmó que hubo conversaciones formales con la organización del evento, señalando: “Estuve cerca este año. Me llamaron (…) Juan Pablo González me ofreció Viña, nos juntamos, conversamos; pero no llegamos a acuerdo”. A pesar de la invitación real, las negociaciones no prosperaron debido a diferencias en las condiciones.

El humorista explicó que la razón principal para rechazar la propuesta fue de carácter económico. Henríquez argumentó que el monto ofrecido no compensaba el riesgo que implica presentarse en Viña, especialmente porque una rutina expuesta en televisión puede quedar “quemada” para futuros eventos. “Realmente no nos hacemos valorar, no nos hacemos respetar en ese sentido”, criticó el comediante.

Henríquez también fue contundente al hablar sobre la remuneración que reciben los humoristas en el festival, afirmando: “Creo que todos saben el piso que le pagan a los comediantes: 25 millones de pesos. Por ese monto, es mejor priorizar otro tipo de eventos”. Según él, al realizar presentaciones en otros festivales o shows privados, puede obtener ingresos similares sin arriesgar su material.

Además, el comediante cuestionó la forma en que la organización del Festival de Viña selecciona a los humoristas, sugiriendo que están equivocados en su enfoque. A pesar de sus críticas, Henríquez no cerró completamente la puerta a un posible regreso a la Quinta Vergara, aunque lo visualiza más como un cierre de ciclo. “Ojalá que cuando se acerque el fin de mi carrera en televisión, poder cerrarlo ahí; pero así como están las condiciones, es imposible”, concluyó.