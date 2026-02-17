Larry, el gato cazador de ratones del primer ministro, celebra 15 años en 10 Downing Street

Un gato llamado Larry, que trabaja en el 10 Downing Street, ha cumplido 15 años en su puesto como cazador de ratones en la sede del gobierno británico.

Larry, un gato que llegó a 10 Downing Street a la edad de cuatro años, ha estado desempeñando su labor desde 2011, cuando fue adoptado por el entonces primer ministro David Cameron. Desde entonces, ha sido testigo de la llegada y salida de seis primeros ministros, incluyendo a Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak y actualmente Keir Starmer. Su función principal es cazar ratones que merodean por el emblemático edificio, una tarea que ha llevado a cabo con éxito desde su llegada.

La historia de Larry no es única, ya que la tradición de tener un gato en el 10 Downing Street se remonta a los años 20. Larry es el sucesor de Humphrey, un gato callejero que se convirtió en residente del edificio en 1989. Según la BBC, Larry ha sido descrito como “una fuente de alivio durante algunos de los momentos políticos más turbulentos” y es común verlo estirado en el escalón del número 10, persiguiendo palomas o siendo entrevistado por la prensa.

Desde su adopción, Larry ha atrapado numerosos ratones, siendo su primer éxito registrado solo dos meses después de su llegada. Su presencia ha sido bien recibida tanto por el personal del gobierno como por los medios de comunicación, quienes a menudo destacan su papel en la vida cotidiana del 10 Downing Street. La historia de Larry continúa siendo un símbolo de la conexión entre la política y la vida cotidiana en el Reino Unido.