Tribunal Ambiental ratifica multa de más de $4 mil millones a Loma Los Colorados por incumplimiento en tratamiento de líquidos percolados

El Segundo Tribunal Ambiental de Chile ha desestimado la reclamación presentada por KDM S.A. para anular una multa de 4.984 UTA, equivalente a más de 4 mil millones de pesos, impuesta al relleno sanitario Loma Los Colorados, ubicado en la comuna de Tiltil. La sanción fue dictada por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) debido a la falta de implementación de dos de las tres vías de tratamiento y eliminación de líquidos percolados, tal como se estipulaba en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto.

En su fallo, el Tribunal concluyó que los actos impugnados por KDM S.A. se ajustan a derecho, afirmando que “no advirtiéndose vicios de legalidad ni desproporcionalidad en la sanción aplicada”. La sentencia, que fue elaborada por el ministro Cristián López Montecinos, también destacó que la SMA había formulado correctamente el cargo contra la empresa, señalando que “la motivación de dicho cargo resulta suficiente y congruente con los hechos constatados en las actividades de fiscalización”.

El Tribunal analizó el razonamiento de la SMA al aplicar la multa, revisando las circunstancias del artículo 40 de la Ley de Bases del Medio Ambiente (LOSMA). Se determinó que la clasificación de la infracción como grave se ajustaba a los criterios normativos y jurisprudenciales, y que el cálculo del beneficio económico obtenido por KDM estaba debidamente fundamentado. Además, se concluyó que la capacidad económica de la empresa fue evaluada correctamente, sin vulnerar el principio de proporcionalidad.

“En consecuencia, se descartan los vicios alegados y el cuestionamiento a la proporcionalidad de la sanción impuesta”, señala el fallo del Tribunal. Asimismo, se desestimaron las alegaciones de KDM sobre una supuesta vulneración del debido proceso, confirmando que el procedimiento sancionatorio no incurrió en dilaciones injustificadas y que la notificación del acto que resolvió el recurso se realizó conforme a las disposiciones legales.

El proceso sancionador se inició el 16 de mayo de 2019, cuando la SMA formuló un cargo contra KDM por incumplimiento de la RCA relacionada con el proyecto de mejora del sistema de tratamiento de residuos líquidos en el relleno sanitario. Tras varios procedimientos, la SMA resolvió el 3 de junio de 2022 clasificar la infracción como grave y multar a la empresa con 5.000 UTA. Posteriormente, el 11 de julio de 2024, la SMA acogió parcialmente un recurso de reposición, reduciendo la multa a 4.984 UTA, lo que llevó a KDM a presentar una reclamación ante el Segundo Tribunal Ambiental el 29 de julio de 2024.

La audiencia del caso se llevó a cabo el 29 de mayo de 2025, donde las abogadas de ambas partes expusieron sus argumentos. El Tribunal, compuesto por la ministra Marcela Godoy Flores y los ministros Cristián Delpiano Lira y Cristián López Montecinos, ha emitido su fallo tras un exhaustivo análisis de la situación.