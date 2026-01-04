Cuatro detenidos por la muerte de joven agredido en fiesta de Año Nuevo en Espacio Marina de Talcahuano

Este sábado se confirmó el fallecimiento de un joven de 20 años tras ser agredido en una fiesta de Año Nuevo en Concepción, región del Biobío.

Cristóbal Miranda Olivares, quien había quedado en estado crítico tras recibir una golpiza en el evento denominado “Lion Dubai 2026”, falleció debido a un traumatismo cráneo-encefálico grave. La agresión ocurrió en una fiesta celebrada en Espacio Marina, donde, según informes, el joven fue atacado por varios individuos.

En respuesta a este trágico suceso, Carabineros ejecutó cuatro órdenes de detención en las comunas de Concepción y San Pedro de la Paz. Los detenidos, todos de nacionalidad chilena y con edades comprendidas entre los 17 y 19 años, serán presentados ante la justicia para su control de detención.

La situación ha generado una fuerte conmoción en la región del Biobío, donde la seremi de Seguridad Pública, Paulina Stuardo, expresó su pesar por el incidente y aseguró que no habrá impunidad para los responsables de este acto violento. La investigación continúa en curso para esclarecer todos los detalles de lo ocurrido durante la fiesta.