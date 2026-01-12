Jenny Ramos, la tiktoker acusada de liderar banda que estafó a Amparo Noguera por $700 millones

Jenny Ramos, identificada como la líder de una banda delictual, es acusada de estafar a la actriz Amparo Noguera por cerca de $700 millones.

La Fiscalía Oriente formalizó este domingo los cargos contra Jenny Ramos, de 41 años, quien es conocida como influencer en TikTok, donde cuenta con más de 100 mil seguidores. Ramos es señalada como la cabeza de una organización dedicada a la estafa y al lavado de dinero, delitos que afectaron a la reconocida actriz Amparo Noguera. Durante la audiencia, se expuso que la imputada tiene un historial delictivo que incluye antecedentes por homicidio.

Según la acusación, Ramos desempeñaba un papel crucial en la captación de víctimas. Junto a otra mujer, contactaba a personas para alertarlas sobre supuestos intentos de hackeo a sus cuentas bancarias, atribuyendo la amenaza a una “banda extranjera”. En el caso de Noguera, se indicó que fue contactada entre el 1 y el 8 de octubre, momento en el cual transfirió más de 470 millones de pesos tras ser engañada por falsos ejecutivos bancarios y supuestos funcionarios policiales.

La formalización reveló que Jenny Ramos se habría quedado con una parte significativa del dinero que Noguera entregó, además de encargarse de su administración. La situación ha generado un gran revuelo en las redes sociales, donde la influencer ha compartido vaticinios que han impactado a su comunidad de seguidores.